شكرا لقرائتكم خبر عن تامر نبيل: "جريان" ستكون مقصدا لجذب الاستثمارات الأجنبية للسوق العقارية المصرية والان مع تفاصيل الخبر

خلال فعاليات إطلاق مدينة "جريان" الواقعة على محور الشيخ زايد، التى شهدها اليوم الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، ألقى المهندس تامر نبيل، نائب رئيس مجلس إدارة شركة "نيشنز أوف سكاى للتطوير العمراني"، كلمة أعرب فيها عن سعادته بأن يشارك فى هذا الحدث التاريخى اليوم، والذى يمثل نقطة تحول فى مسيرة التنمية العمرانية فى مصر، ويجسد الرؤية الطموحة للدولة المصرية لتعظيم الاستفادة من مواردها الطبيعية، وتوسيع الرقعة العمرانية والزراعية فى منطقة غرب القاهرة.

وقال المهندس تامر نبيل: اليوم نحتفل بإطلاق مدينة "جريان"، أول مدينة متكاملة على ضفاف الفرع الجديد لنهر النيل بمحور الشيخ زايد، ضمن مشروع الدلتا الجديدة، وبشراكة استراتيجية بين الدولة وشركة Nations of Sky، وشركتى "بالم هيلز" و"ماونتن فيو"، فى تحالف غير مسبوق يعكس توجه الدولة لتمكين القطاع الخاص من قيادة التنمية العمرانية والاقتصادية، ويضمن أن تكون المدينة استثنائية على صعيد الفكر التطويرى والتنفيذى ولتوفير تجربة مميزة لعملاء المدينة.

‎ وأضاف نائب رئيس شركة "نيشنز أوف سكاي": أن مدينة "جريان" ليست مجرد مدينة سكنية تقليدية، بل هى مدينة متكاملة تواكب طموحات الأجيال القادمة، وتوفر بيئة صحية متوازنة تجمع بين الراحة والرفاهية، موضحا أن المشروع يرتكز على رؤية هندسية فريدة بتنفيذ تفريعة جديدة من نهر النيل، تمتد من فرع رشيد إلى قلب محور الشيخ زايد فى سابقة هى الأولى من نوعها بالمنطقة.

وفى الوقت نفسه، قال المهندس تامر نبيل: هذا المجرى المائى صُمم ليحاكى النهر الطبيعى، بعروض تتراوح بين 60 إلى نحو 240 مترا، مع ضمان تدفق مستمر ونقاء للمياه وتحقيق للاستدامة البيئية، مضيفا: وتمتد المدينة على مساحة تقارب 6.8 مليون متر مربع، تم تطويرها بفكر وتصميم عالمى مع أقصى قدر من الاهتمام بالتفاصيل، ليكون علامة تطويرية مميزة فى منطقة غرب القاهرة، وتحتوى المدينة على أكثر من 20 ألف وحدة سكنية متنوعة.

وأوضح أن المشروع يوفر جميع الخدمات والمرافق المتكاملة التى تلبى متطلبات الحياة العصرية، بما يتضمنه من مراكز تجارية وإدارية، وفنادق عالمية، ومرسى يخوت، وجامعة دولية، ومدينة إعلامية، ومستشفى عالمى، وذلك فى إطار منطقة اقتصادية حرة، وهذا يجعل مدينة جريان مقصدا لجذب الاستثمارات الأجنبية للسوق العقارية المصرية؛ بخلاف قدرة المشروع على جذب عوائد دولارية من خلال تصدير العقار، وذلك بفضل الموقع الاستراتيجى للمدينة الذى يبعد 15 دقيقة عن مطار سفنكس، و10 دقائق عن المتحف المصرى الكبير.

كما أوضح أن مشروع "جريان" سيقوم بتوفير 250 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، من خلال الصناعات المرتبطة بصناعات التطوير العقارى والإنشاءات، والفندقة، والتعليم، والإعلام، والصحة، وإدارة المنتجعات، والحوسبة الرقمية، كما أنه من خلال هذا المشروع، "تؤكد شركة Nations of Sky، وبالشراكة مع جميع الأطراف، التزامها الكامل بتحقيق أعلى معايير الجودة، والوفاء بالجداول الزمنية المقررة؛ حيث من المستهدف الانتهاء من تنفيذ المشروع خلال خمس سنوات بإذن الله".

وفى الوقت نفسه، أضاف المهندس تامر نبيل: كما تؤكد شركة Nations of Sky على الالتزام بتحقيق خطط الاستثمارالعقارى المستهدفة فى مشروعاتها بشرق القاهرة، وغرب القاهرة بالاضافة إلى مشروعاتها الساحلية.

واختتم كلمته بتوجيه خالص الشكر والتقدير لجميع الشركاء، ولكل فرق العمل التى تبذل جهودًا جبارة لتحقيق هذا الحلم الوطني؛ فهذا المشروع ما كان له أن يرى النور لولا دعم القيادة السياسية الحكيمة، متمثلة فى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، التى تؤمن بأهمية التوسع العمرانى المتوازن كركيزة أساسية للتنمية الشاملة.