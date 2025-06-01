شكرا لقرائتكم خبر عن صادق الشوربجي أمام "إعلام الشيوخ": لا مساس بالصحف الورقية.. وبقاؤها مهم والان مع تفاصيل الخبر

قال المهندس عبد الصادق الشوربجى رئيس الهيئة للوطنية للصحافة، إن الهيئة تعمل على استقرار المؤسسات الصحفية القومية، مؤكدا أنه لا مساس بالصحف المطبوعة الرئيسية ودعمها لكى تستمر فى أداء دورها التاريخى.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بمجلس الشيوخ، برئاسة الكاتب الصحفي محمود مسلم، المنعقد اليوم الأحد، والتي شهدت مناقشات موسعة حول واقع ومستقبل الصحافة القومية، بحضور المهندس صادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة.

وشدد صادق الشوربجى، ضرورة الحفاظ على الصحافة الورقية بجانب الصحافة الرقمية مختلفا مع وجهات النظر والاراء التي تقول إن الصحافة الورقية انتهت.

ولفت الشوربجي إلي دعم الهيئة الوطنية للصحافة الاستثمارات، والاستفادة من الاصول داخل المؤسسات القومية، مشيداً بجامعة الاهرام الكندية التي تخطت المليار جنيه.

وكشف "الشوربجي" عن أنه جاري حالياً استكمال إجراءات إنشاء مدرسة دولية لمؤسسة دار التحرير " الجمهورية" بمدينه العبور .

وفي سياق متصل، لفت "الشوربجي" إلي أنه تم التوصل الى تسويه بشأن الديون التجارية لجميع المؤسسات الصحفية، وسداد جزء كبير من مستحقات هيئة التأمينات، مطاليا بإصدار تشريع لحل مشكلة مديونية الضرائب لدى المؤسسات الصحفية القومية.

ونوه المهندس عبد الصادق الشوربجي إلي أن هناك عدد من المشروعات داخل المؤسسات القومية من أجل تطوير المؤسسات مستشهداً براديو الأهرام كمشروع وأنه بدأ يدر دخلاً، فضلا عن التعاقد مع شركة خاصة لإدارة المنصات الإلكترونية.