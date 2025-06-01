الوفد الروسي غادر إلى إسطنبول لإجراء محادثات مع أوكرانيا

توجه وفد روسي الى اسطنبول حيث من المقرر أن يجري مفاوضات مع أوكرانيا الاثنين، وفق ما نقلت وكالات انباء روسية رسمية عن مصادر لم تحددها.

وذكر مصدر لوكالة "تاس"، إن "فريق التفاوض غادر الى اسطنبول".

وفي وقت سابق الاحد، اعلن الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي أن وفدا اوكرانيا سيتوجه الى اسطنبول للغرض نفسه.