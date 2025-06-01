وزير الخارجية الأردني: الحكومة الإسرائيلية المتطرفة التي تقتل الأطفال هي التي منعت الوفد من زيارة رام الله

اشار وزير الخارجية الأردني ​أيمن الصفدي​ الى ان "​الحكومة الإسرائيلية​ المتطرفة التي تقتل الأطفال هي التي منعت الوفد من ​زيارة رام الله​"، لافتا الى ان "منع زيارة الوفد المشترك دليل على غطرسة الحكومة الإسرائيلية وعدم اكتراثها ب​القانون الدولي​".

وأكد خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظرائه من السعودية ومصر والبحرين في عمّان أن "على ​المجتمع الدولي​ اتخاذ خطوات عملية تجاه ​حل الدولتين​".

وفي وقت سابق أعلنت الخارجية الاردنية أن "وفد وزراء خارجية عرب أجل زيارته إلى رام الله، بعد رفض إسرائيل دخول الوفد عبر أجواء الضفة الغربية المحتلة".

ولفتت الخارجية الأردنية الى أن "قرار إسرائيل منع زيارة الوفد إلى رام الله ولقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس والمسؤولين الفلسطينيين يمثّل خرقا فاضحا لالتزامات إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال".