وزير التجارة الأميركي: واثق من أن المفاوضات التجارية مع الصين ستنجح

اشار وزير التجارة الأميركي الى ان "لن يتم التخلي عن ​الرسوم الجمركية​"، لافتا الى "انني واثق من أن ​المفاوضات التجارية​ مع الصين ستنجح".

واعتبر في حديث لفوكس نيوز، أن "الصين تماطل في تنفيذ الاتفاق التجاري الذي توصلنا إليه معها في ​جنيف​".

وفي وقت سابق دعت الناطقة باسم وزارة التجارة الصينية هي يونغغيان واشنطن إلى "إلغاء تام للرسوم الجمركية الأحادية الجانب غير المبررة"، بعدما عطلت محكمة فدرالية أميركية غالبية الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

واوضحت يونغغيان خلال مؤتمر صحافي "تحث الصين الولايات المتحدة على الإصغاء إلى أصوات المنطق الصادرة عن المجتمع الدولي وأطراف وطنية مختلفة وإلغاء الرسوم الجمركية غير المبررة المفروضة من جانب واحد، بشكل تام".