هاشم: ضرورة ان تضع الحكومة خطة انماء واعادة اعمار المناطق الجنوبية الحدودية بأسرع وقت

شدد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم على "ضرورة ان تضع الحكومة ​خطة انماء​ واعادة اعمار المناطق الجنوبية الحدودية بأسرع وقت، وتأمين الامكانيات المطلوبة خاصة بعد انتهاء الانتخابات البلدية واصبح لزاما على الحكومة الالتفات للبلدات والقرى الحدودية والايعاز للوزارات والمؤسسات والادارات ان تعمل لتقديم الخدمات ومتطلبات البلديات الجديدة"، معتبرا أن "هذا حق لابناء هذه المناطق وواجب الدولة كراعية لابنائها الذين دفعوا الضريبة ومازالوا منذ لحظة وجود العدو الاسرائيلي على الحدود الجنوبية".

ولفت هاشم الى أن "مع بداية فصل الصيف وتشجيعا لابناء المناطق واللبنانيين والمغتربين خاصة، لا بد من عناية خاصة وبشكل سريع للبدء بورشة تأمين المتطلبات الحياتية اليومية والعمل لتطبيق بنود وقف اطلاق النار مع استمرار العدوان الاسرائيلي المتفلت من اي قرارات والتزامات".

ورأى أن "المطلوب الظغط بكل ما تملك الحكومة اللبنانية من علاقات لوضع الاولويات والتي تبدأ بانسحاب العدو الاسرائيلي ووقف العدوان بكل اشكاله وتنفيذ كل الخطوات التي تحفظ السيادة والكرامة الوطنية، وامام كل الاخطار التي تحدق بوطننا لابد من اتخاذ كل مايحفظ وطننا في مواجهة الاعصار التي تهب على المنطقة ولا تستثني وطننا وتحصينه يستدعي توسيع مساحة التلاقي والوحدة بين مكوناته وابنائه فهل ‏سينتبه بعض المراهنين على بعض السياسات الخارجية ويستفيقوا قبل ان ندفع ثمن بعض الاخطاء".