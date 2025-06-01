قوى الامن عممت صورة المفقودة فيفيان شمص والتي غادرت منزلها في بلدة الكنيسة- بعلبك ولم تعُد

اشارت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة في بيان، الى انها تُعمّم بناءً على إشارة القضاء المختص صورة المفقودة: فيفيان وسام شمص (مواليد عام 1997، لبنانية)، والتي غادرت منزلها الكائن في بلدة الكنيسة- بعلبك بتاريخ 21-05-2025، إلى جهة مجهولة، ولم تَعُد لغاية تاريخه.
اضاف البيان "لذلك، يُرجى من الذين لديهم أيّة معلومات عنها أو عن مكانها، الاتّصال بمخفر دير الأحمر في وحدة الدّرك الإقليمي على الرقم: 320014-28، للإدلاء بما لديهم من معلومات".
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