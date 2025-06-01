الرئيس عون اجرى اتصالا بمحمد رضا السيستاني قبيل مغادرته بغداد واطمئن على صحة والده

أجرى رئيس الجمهوريّة ​جوزاف عون​، قبيل مغادرته ​بغداد​، اتصالًا بنجل المرجع الديني الأعلى، سماحة ​السيد علي السيستاني​، السيد ​محمد رضا السيستاني​، اطمأن خلاله على صحته وصحة والده، متمنيًا له الشفاء العاجل، على أمل أن تتاح له فرصة زيارته في وقت لاحق.

وقد شكر السيد محمد رضا السيستاني الرئيس عون على مبادرته، متمنيًا له دوام التوفيق في مسؤولياته الوطنية.