أجرى رئيس الجمهوريّة جوزاف عون، قبيل مغادرته بغداد، اتصالًا بنجل المرجع الديني الأعلى، سماحة السيد علي السيستاني، السيد محمد رضا السيستاني، اطمأن خلاله على صحته وصحة والده، متمنيًا له الشفاء العاجل، على أمل أن تتاح له فرصة زيارته في وقت لاحق.
وقد شكر السيد محمد رضا السيستاني الرئيس عون على مبادرته، متمنيًا له دوام التوفيق في مسؤولياته الوطنية.
كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس عون اجرى اتصالا بمحمد رضا السيستاني قبيل مغادرته بغداد واطمئن على صحة والده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.