زيلينسكي أعلن أن وفدا أوكرانيا سيكون في اسطنبول الإثنين لمفاوضات مع روسيا

أعلن الرئيس الأوكراني ​فولوديمير زيلينسكي​، أنّ وفدا ​أوكرانيا​ يرأسه وزير الدفاع ​رستم عمروف​، سيكون في اسطنبول الإثنين لإجراء مفاوضات مع ​روسيا​.

واشار زيلينسكي الى انني "حددت أيضا مواقفنا قبل اجتماع الإثنين في اسطنبول"، مضيفا أنّ الوفد سيقوده عمروف، كما كانت الحال في الجولة الأولى من المحادثات في أيار".

وأكد أنّ الأولويات بالنسبة إلى أوكرانيا هي التوصل إلى "وقف كامل وغير مشروط لإطلاق النار"، بالإضافة إلى "إعادة الأسرى" والأطفال الأوكرانيين الذين تتهم كييف موسكو باختطافهم.