وزير الخارجية السعودي: رفض إسرائيل لزيارة الوفد المشترك للضفة دليل على تطرفها ورفضها السلام وأنها لا تريد إلا العنف

اعتبر وزير الخارجية السعودي ​فيصل بن فرحان​ بان رفض إسرائيل لزيارة الوفد العربي المشترك الى ​الضفة الغربية​ دليل على تطرفها ورفضها ​السلام​، وأنها لا تريد إلا العنف.

ولفت وزير الخارجية السعودي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظرائه من الأردن ومصر والبحرين في عمّان، الى اننا تحدثنا مع الرئيس ال​فلسطين​ي ​محمود عباس​ عن مسار الإصلاح الذي تقوده السلطة. وشدد على اننا لن نقبل بحل غير قيام الدولة الفلسطينية وهذه رسالة واضحة لإسرائيل.

واعلنت إسرائيل أمس السبت إنها لن تسمح بعقد اجتماع كان مزمعا اليوم الأحد في رام الله، العاصمة الإدارية للسلطة الفلسطينية.