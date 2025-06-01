مقتل خمسة أشخاص جراء حريق اندلع في مبنى سكني في الكويت

أعلنت قوة الإطفاء العام في الكويت "مقتل خمسة أشخاص جراء حريق اندلع في مبنى سكني جنوب غرب العاصمة".

واشار المتحدث باسم القوة، محمد الغريب الى ان "الحريق اندلع في شقتين في منطقة الرقعي التي تبعد نحو 10 كيلومترات من العاصمة".

وقال لوكالة فرانس برس إنه "عثر على ثلاث جثث في موقع الحادث، وتوفي شخصان آخران متأثرين بجروحهما في المستشفى".

واسفر الحادث عن إصابة عدد آخر، وحذر الغريب من أن عدد القتلى قد يرتفع نظرا لخطورة بعض الحروق.