الجيش الاوكراني اعلن مقتل 12 جنديا واصابة أكثر من 60 آخرين في هجوم صاروخي روسي

اعلن الجيش الاوكراني "مقتل 12 جنديا واصابة أكثر من 60 آخرين في ​هجوم صاروخي​ روسي على منطقة تدريب للجيش". وذكر الجيش في بيان، "اليوم في الاول من حزيران، شن العدو هجوما صاروخيا على موقع لاحدى وحدات التدريب التابعة للجيش الاوكراني"، مضيفا "حتى الساعة 12,50، أحصي مقتل 12 جنديا واصابة أكثر من 60".

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