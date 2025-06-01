السلطات البريطانية رصدت وصول 1194 مهاجرا بواسطة قوارب صغيرة

رصدت السلطات البريطانية "وصول 1194 مهاجرا عبروا ​المانش​ بواسطة ​قوارب صغيرة​ يوم السبت". وبذلك، يرتفع الى 14 الفا و808 عدد الأشخاص الذين وصلوا الى بريطانيا بحرا منذ بداية العام، في مستوى غير مسبوق رغم الإجراءات العديدة التي اتخذتها الحكومتان الفرنسية والبريطانية لاحتواء هذه الظاهرة.

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