اعتبر النائب ​غسان حاصباني​ في تصريح له، بان "قرار الحكومة برفع الرسوم على المحروقات والذي جاء مفاجئا وبغياب وزير الطاقة خارج البلاد، لن يخدم الهدف الأساسي الذي طرح من أجله وهو تمويل العسكريين. فذلك يتطلب قانون زيادة اعتماد يقر في مجلس النواب. كما ان من الواجب ان يتم تحصيل الرسوم الجمركية والضرائب الحالية قبل طرح رسوم جديدة، كما اكدنا مرارا في مجلس النواب وفي الحكومة وفي الإعلام".

كانت هذه تفاصيل خبر حاصباني: لتحصيل الرسوم الجمركية والضرائب الحالية قبل طرح رسوم جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.