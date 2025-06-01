الجيش الإسرائيلي زعم اغتيال أحد عناصر حزب الله في أرنون

زعم الجيش ال​إسرائيل​ي، في بيان، اغتيال "أحد عناصر ​حزب الله​ الذي ينتمي إلى منظومة الصواريخ المضادة للدروع في منطقة أرنون ​جنوب لبنان​".

وفي وقت سابق، أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، في بيان، عن سقوط شهيد في الغارة التي شنها العدو الإسرائيلي واستهدفت دراجة نارية في بلدة ​أرنون​ ​قضاء النبطية​".

ويأتي ذلك، في ظل استمرار ​​​​الاعتداءات الإسرائيلية​​​​ على ​​​​لبنان​​​​ بشكل يوميّ، مع استمرار احتلال إسرائيل لعدة نقاط في الجنوب وخرقها المتواصل ل​اتفاق وقف إطلاق النار​ منذ التوصل إليه في تشرين الثاني 2024.