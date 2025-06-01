أمن الدولة: توقيف شخص من الجنسية التركية دخل لبنان بهوية مزوّرة

أعلنت المديريّة العامّة لأمن الدولة، أنّه "تمكنت مديرية بيروت الاقليمية- قسم الاستعلام والتحقيق، بمؤازرة من مديرية الاستعلام والعمليات الخاصة، وبعد متابعة دقيقة، من توقيف شخص من الجنسية التركية (إ. ي.) في قريطم".

وأضافت "خلال التحقيق، اعترف باستخدام هويّة ​لبنان​ية مزوّرة باسم مستعار، وبارتكاب جرائم ومخالفات عدّة داخل الأراضي اللبنانية. كما تبيّن أنه كان قد رُحِّل عام 2016 ومنع من دخول البلاد، فعمد أثناء وجوده في ​تركيا​ إلى تغيير إسم كنيته، ودخل مجددًا إلى لبنان مستخدمًا الكنية الجديدة. كما تبيّن وجود خلاصات حكم وبلاغات عدلية بحقّه".

هذا، وأُجري المقتضى القانوني بحقّه، بناء لإشارة القضاء المختص.