أمن الدولة: توقيف شخص من الجنسية التركية دخل لبنان بهوية مزوّرة

أعلنت المديريّة العامّة لأمن الدولة، أنّه "تمكنت مديرية بيروت الاقليمية- قسم الاستعلام والتحقيق، بمؤازرة من مديرية الاستعلام والعمليات الخاصة، وبعد متابعة دقيقة، من توقيف شخص من الجنسية التركية (إ. ي.) في قريطم".
وأضافت "خلال التحقيق، اعترف باستخدام هويّة لبنانية مزوّرة باسم مستعار، وبارتكاب جرائم ومخالفات عدّة داخل الأراضي اللبنانية. كما تبيّن أنه كان قد رُحِّل عام 2016 ومنع من دخول البلاد، فعمد أثناء وجوده في تركيا إلى تغيير إسم كنيته، ودخل مجددًا إلى لبنان مستخدمًا الكنية الجديدة. كما تبيّن وجود خلاصات حكم وبلاغات عدلية بحقّه".
هذا، وأُجري المقتضى القانوني بحقّه، بناء لإشارة القضاء المختص.
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