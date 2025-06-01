رئيس وزراء العراق للرئيس عون: ندعم التوافق السياسي الداخلي في لبنان وندين اعتداءات الكيان الصهيوني

أشار رئيس الوزراء العراقي، في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس ​جوزاف عون​ في بغداد، إلى "أننا ندعم التوافق السياسي الداخلي في لبنان".

ولفت إلى "أننا ندين الاعتداءات المستمرة للكيان الصهيوني على الأراضي اللبنانية"، مشيرًا إلى أنّ "العراق طرح مبادرة الصندوق العربي وحظيت بتأييد عربي"، مذكّرًا بأنّ "العراق ساهم بـ20 مليون دولار إلى الصندوق العربي ل​إعادة إعمار لبنان​".

وقال السوداني "نجدد الدعوة لتطبيق القرار الأممي 1701 بالكامل في لبنان ونقف باستمرار مع الشعب اللبناني بكل المجالات".

إلى ذلك، لفت السوداني إلى "أننا ن​دعم سوريا​ ووحدة أراضيها"، في حين شدد على ضرورة إنقاذ سكان قطاع غزة.

وجاء اللقاء بعد أن استقبل رئيس العراق عبداللطيف رشيد رئيس الجمهورية جوزاف عون في القصر الرئاسي في بغداد.