"النشرة": نجاة ثلاثة مواطنين جراء إطلاق نار إسرائيلي باتجاهمم عند محاولتهم تفقد منازلهم في أطراف حولا

أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، عن "نجاة ثلاثة مواطنين جراء إطلاق جنود الجيش الإسرائيلي الرصاص باتجاههم لدى محاولتهم تفقد منازلهم في تلة العباد في اطراف حولا".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، في بيان، عن سقوط شهيد في الغارة التي شنها العدو الإسرائيلي واستهدفت دراجة نارية في بلدة ​أرنون​ ​قضاء النبطية​"، كما أعلن عن "إصابة مواطن بجروح في غارة للعدو الإسرائيلي استهدفت سيارة في ​بيت ليف​ قضاء بنت جبيل".

ويأتي ذلك، في ظل استمرار ​​​الاعتداءات الإسرائيلية​​​ على ​​​​​لبنان​​​​​ بشكل يوميّ، مع استمرار احتلال إسرائيل لعدة نقاط في الجنوب وخرقها المتواصل ل​اتفاق وقف إطلاق النار​ منذ التوصل إليه في تشرين الثاني 2024.