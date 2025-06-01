عبور 1194 مهاجرًا القنال الإنكليزي السبت

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: أكدت وزارة الداخلية البريطانية عبور 1194 مهاجرًا القنال الإنكليزي على متن قوارب صغيرة يوم السبت.

تم العبور غير القانوني على متن 18 قاربًا، اعترضتها قوة الحدود على الساحل البريطاني.

وشاهد ضباط الشرطة الفرنسية مهاجرين، بينهم أطفال، يصعدون على متن قوارب على شاطئ في غرافلين، بين كاليه ودنكيرك، صباح السبت، ثم التُقطت صور للسلطات وهي ترافق القوارب.

وكانت فرنسا وافقت على تغيير قواعدها لتتمكن الشرطة من منع الأشخاص العالقين في الماء من ركوب القوارب، لكن هذا لم يدخل حيز التنفيذ بعد، وفقًا لتصريحات وزيرة الداخلية إيفيت كوبر في الأسابيع الأخيرة.

وصرح وزير الدفاع جون هيلي لقناة سكاي نيوز في وقت سابق بأن مشاهد الأمس كانت "صادمة للغاية". وقال إنه من الواضح أن بريطانيا "فقدت السيطرة على حدودها" على مدى السنوات الخمس الماضية.

يُعدّ العدد اليومي البالغ 1194 حالة وصول أعلى رقم مُسجَّل حتى الآن في عام 2025، متجاوزًا الرقم القياسي السابق البالغ 825 حالة وصول في مايو.

ولا يزال هذا العدد أقل من أعلى إجمالي يومي بلغ 1305 حالات وصول منذ بدء جمع البيانات في عام 2018، والذي سُجِّل في 3 سبتمبر 2022