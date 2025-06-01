وفيات وعشرات الجرحى بحريق بمستشفى في هامبورج

ابوظبي - سيف اليزيد - لقي ثلاثة مرضى حتفهم وأصيب أكثر من 50 شخصا آخرين في حريق اندلع الليلة الماضية في مستشفى "مارين كرانكنهاوس" في حي هوهنفيلده بمدينة هامبورج الألمانية.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، عن متحدث باسم إدارة الإطفاء قوله إن جميع الوفيات من البالغين، مضيفا أن شخصين أصيبا بجروح مهددة للحياة، و16 بجروح خطيرة، و36 بجروح طفيفة.

واضطرت فرق الإطفاء إلى إخلاء أجزاء من المستشفى بسبب الحريق الذي اندلع في أحد مبانيه.

وتلقى بعض المصابين جراء الحريق العلاج في قسم الطوارئ بالمستشفى أو نقلوا إلى مستشفيات قريبة.

وقال المتحدث، إن جهود الإنقاذ اكتملت وتم إخماد الحريق، الذي اندلع، لأسباب مجهولة، في الطابق الأرضي من المستشفى في غرفة بجناح رعاية المسنين، وامتد إلى الطابق الأول.

وأضاف أن الدخان الناجم عن الحريق في الطابق الأرضي امتد إلى جميع الطوابق الأربعة للمبنى المتضرر، لافتا إلى أن إدارة الإطفاء نشرت قوة كبيرة قوامها حوالي 160 فردا، وتم إنقاذ الضحايا باستخدام سلالم دوارة وسلالم محمولة، وعبر الممرات باستخدام أغطية واقية من الدخان.