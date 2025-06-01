الصحة: شهيد في غارة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية في بلدة أرنون

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، في بيان، عن سقوط شهيد في الغارة التي شنها العدو الإسرائيلي واستهدفت دراجة نارية في بلدة ​أرنون​ ​قضاء النبطية​".

وفي وقت سابق، أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، عن غارة من مسيّرة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية على طريق بلدة ​أرنون​.

وسبق وأن أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع ل​وزارة الصحة​ العامة، في بيان، عن "إصابة مواطن بجروح في غارة للعدو الإسرائيلي استهدفت سيارة في ​بيت ليف​ قضاء بنت جبيل".

ويأتي ذلك، في ظل استمرار ​​​الاعتداءات الإسرائيلية​​​ على ​​​​لبنان​​​​ بشكل يوميّ، مع استمرار احتلال إسرائيل لعدة نقاط في الجنوب وخرقها المتواصل ل​اتفاق وقف إطلاق النار​ منذ التوصل إليه في تشرين الثاني 2024.