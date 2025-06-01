الطقس غدًا غائم جزئيًا مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة على الساحل وارتفاع بسيط في الداخل

أشارت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ​لبنان​، إلى "طقس ربيعي معتدل ومتقلب نسبياً يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية، حتى مساء يوم الثلاثاء حيث يستقر تدريجياً. ومن المتوقع أن تعود درجات الحرارة للارتفاع اعتباراً من يوم الأربعاء المقبل".

وأوضحت أنّ معدل درجات الحرارة لشهر حزيران في بيروت بين 22 و30، في طرابلس بين 21 و29، وفي زحلة بين 16و32 درجة.

توقعت أن يكون طقس اليوم الأحد غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات وانخفاض ملموس بدرجات الحرارة، والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية. يتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق ومتقطع، خاصة شمال البلاد اعتباراً من بعد الظهر.

أما بالنسبة لطقس يوم غد الاثنين، ف​الطقس​ غائم جزئياً إلى غائم أحياناً مع ضباب كثيف على المرتفعات، وانخفاض إضافي بسيط بدرجات الحرارة على الساحل وفوق الجبال، بينما ترتفع بشكل بسيط في الداخل. تنشط الرياح أحياناً مع احتمال تساقط أمطار خفيفة متفرقة ومتقطعة، خاصة جنوب البلاد.

وتوقعت دائرة التقديرات أن يكون طقس الثلاثاء غائم جزئياً إلى قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل، بينما ترتفع بشكل بسيط في الداخل وعلى الجبال، مع ضباب على المرتفعات. يتوقع تساقط بعض الرذاذ، خاصة في المناطق الجنوبية، خلال فترة قبل الظهر، ويستقر الطقس اعتباراً من المساء.

وبالنسبة لطقس الأربعاء فصافٍ إلى قليل الغيوم إجمالاً مع ارتفاع بدرجات الحرارة، والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية.