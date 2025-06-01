الرئيس عون يلتقي نظيره العراقي في القصر الرئاسي في بغداد

استقبل رئيس العراق ​عبداللطيف رشيد​، في القصر الرئاسي في بغداد، رئيس الجمهورية ​جوزاف عون​.

وكان قد وصل رئيس الجمهورية جوزاف عون الى مطار بغداد الدولي، حيث كان في استقباله رئيس الحكومة العراقي ​محمد شياع السوداني​ ومدير مكتبه احسان العوادي، ورئيس جهاز الامن الوطني العراقي عبدالكريم البصري وعدد من كبار المسؤولين العراقيين، والسفير اللبناني في العراق علي حبحاب والقائمة باعمال السفارة ندى مجول واركان السفارة.

وتوجه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة العراقي الى المنصة حيث عزف النشيدان اللبناني والعراقي، قبل ان يستعرضا حرس الشرف. ثم صافح الرئيس عون اعضاء الوفد العراقي المستقبل، فيما صافح رئيس الوزراء السوداني اعضاء الوفد اللبناني.

أشار رئيس الجمهورية ​جوزاف عون​، في تصريح من مطار بغداد الدولي، إلى أنّه "يسعدني أن ألبّي دعوة اخ رئيس العراق عبد اللطيف رشيد الذي سبق لنا ان التقينا في القاهرة على هامش القمة العربية الاستثنائية التي عقدت في العاصمة المصرية، وستكون ايضا فرصة للقاء رئيس مجلس الوزراء ​محمد شياع السوداني​ في زيارة تعكس عمق العلاقات الأخوية التاريخية التي تربط بين لبنان والعراق، وتجسد حرصنا المشترك على تعزيز التعاون والتنسيق في مختلف المجالات".

ولفت إلى أن "هذه الزيارة هي فرصة لشكر القيادة العراقية والشعب العراقي الشقيق على دعمهم المستمر للبنان، وعلى ما قدموه من مساعدات قيمة للشعب اللبناني، لا سيما خلال الحرب الأخيرة التي شهدها لبنان. كما نثمن عالياً إرساليات النفط العراقي التي شكلت دعماً حيوياً للبنان في ظروفه الصعبة، وهي تعبير صادق عن أصالة الأخوة العربية ومعانيها النبيلة".

وأضاف عون "لا بد لي ان اهنىء العراق الشقيق على نجاحه المتميز في استضافة القمة العربية والقمة التنموية الاقتصادية العربية، والتي شكلت محطة مهمة في مسيرة العمل العربي المشترك. إن هذا النجاح يعكس قدرة العراق على تحمل مسؤولياته القيادية في المنطقة ودوره المحوري في تعزيز التضامن العربي".

ولفت إلى "أنني على ثقة أن المحادثات التي سأجريها اليوم سوف تؤكد على التطابق الكامل في وجهات النظر بين لبنان والعراق لاسيما لجهة تعميق التنسيق والتعاون بينهما في المجالات الأمنية كافة، وبخاصة في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف، انطلاقاً من إيماننا المشترك بأن الأمن والاستقرار في بلداننا مترابطان، وأن مواجهة التحديات الأمنية تتطلب تضافر الجهود وتبادل الخبرات والمعلومات".

وأكّد الرئيس عون أن "زيارتي هذه تأتي تأكيداً لحرص لبنان على تطوير علاقاته مع العراق الشقيق في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والأمنية، خدمة لمصالح شعبينا الشقيقين وتعزيزاً لاستقرار المنطقة وازدهارها".