الدفاع الروسية أعلنت السيطرة على بلدة بمنطقة سومي في شمال شرق أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، عن سيطرة القوات الروسية على بلدة أليكسييفكا في منطقة ​سومي​ شمال شرق ​أوكرانيا​، مع استمرار تقدم الجيش الروسي.

وفي وقت سابق، أشار رئيس لجنة الدفاع في مجلس ​​الدوما​ الروسي​ أندريه كارتابولوف، إلى أنّ "​أوكرانيا​ تخاطر بالبقاء دون ​سومي​ و​خاركيف​ وأوديسا ومدن أخرى إذا رفضت التسوية".

وفي 30 أيار الماضي، أعلنت المتحدثة باسم ​الخارجية الروسية​ ​ماريا زاخاروفا​، أنّ "​​روسيا​​ ترفض أي وساطة في المحادثات الروسية الأوكرانية وتؤكد على الشكل الثنائي".

وأوضحت أنّ "الوفد الروسي سوف يصل إلى إسطنبول في 2 حزيران مصطحبًا معه مشروع مذكرة ومقترحات أخرى لوقف إطلاق النار".

وقال وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها في تصريح من تركيا إنه يجب على روسيا أولا إرسال مذكرة بشأن رؤيتها لوقف إطلاق النار، قبل عقد جولة جديدة من محادثات السلام.