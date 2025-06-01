شكرا لقرائتكم خبر عن النائب أيمن محسب: تلاحم الشعب أنقذ مصر من براثن الجماعة لتبدأ مسيرة البناء والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن شهر يونيو يحمل في ذاكرة المصريين واحدة من أعظم الملاحم الوطنية في تاريخ الدولة الحديثة، وهي ثورة 30 يونيو التي مثلت انتفاضة شعبية شاملة في مواجهة جماعة حاولت اختطاف الوطن وسلخه عن هويته الوطنية والحضارية، مشيرا إلى أن الملايين الذين نزلوا إلى الميادين في ذلك اليوم التاريخي من عام 2013، عبروا بوضوح عن الإرادة الشعبية الرافضة لحكم جماعة الإخوان الإرهابية، التي سعت إلى فرض مشروع ظلامي يتنافى مع قيم المجتمع المصري المتسامح، ويهدد مؤسسات الدولة ومقومات بقائها.

وقال" محسب"، إن ثورة 30 يونيو لم تكن مجرد احتجاج شعبي، بل كانت لحظة فارقة جسدت تلاحم كافة فئات وطوائف الشعب المصري، ووقوفها صفا واحدا دفاعا عن الهوية الوطنية، كما أنها كشفت عن عمق العلاقة بين الشعب وقواته المسلحة التي انحازت بوضوح لإرادته، واتخذت قرارا حاسما بحماية الدولة من الانزلاق إلى مصير مجهول، لافتا إلى أن انحياز الجيش المصري لإرادة الملايين في الشارع كان تتويجا لتاريخه الوطني المشرف، ودوره الدائم في الحفاظ على وحدة البلاد وسلامتها، وهو ما جنب الوطن ويلات الانقسام والصراع الأهلي الذي شهدته دول أخرى بالمنطقة.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن ثورة يونيو كانت بداية لانطلاقة جديدة للدولة المصرية، حيث تلاها مسار مزدوج من التحديات؛ فبينما بدأت الدولة تنفيذ مشروعات تنموية طموحة لإعادة بناء ما تهدم من مؤسسات، كانت في الوقت ذاته تخوض معركة ضارية ضد الإرهاب، خاصة في سيناء، حيث حاولت التنظيمات المتطرفة المدعومة من الخارج "معاقبة" المصريين على موقفهم الوطني من خلال تنفيذ عمليات تخريبية وإرهابية، مؤكدا أن الجيش المصري خاض حربا شرسة ضد الجماعات الإرهابية التي اتخذت من سيناء ساحة لتنفيذ أجندات معادية، قائلا:" المعركة لم تكن فقط عسكرية، بل شملت أيضا جهودا شاملة لاستعادة الأمن والاستقرار وبناء بنية تحتية حديثة في المناطق التي كانت مهمشة لسنوات طويلة."

وشدد النائب أيمن محسب، على أن الدولة المصرية، بفضل القيادة السياسية الواعية ودعم الشعب، تمكنت من استعادة سيطرتها الكاملة على كل شبر من أراضيها، وبدأت مرحلة تنمية غير مسبوقة شملت كل القطاعات، لتتحول سيناء من منطقة مواجهات إلى بوابة تنموية واعدة، داعيا إلى استخلاص الدروس من ثورة يونيو، وفي مقدمتها أهمية التكاتف الوطني خلف مؤسسات الدولة، والحفاظ على وحدة الصف في مواجهة التحديات، قائلا:" ما تحقق منذ 2013 وحتى اليوم هو ثمرة الوعي الشعبي والقرار السياسي الشجاع، وهو ما يؤكد أن المصريين قادرون على حماية وطنهم مهما كانت التحديات."