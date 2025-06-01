لجنة التحقيقات الروسية: تفجيرات السكك الحديدية في مقاطعتي بريانسك وكورسك تصنف كأعمال إرهابية

أعلنت لجنة التحقيقات الروسية، أنّ "تفجيرات السكك الحديدية في مقاطعتي ​بريانسك​ وكورسك تصنف كأعمال إرهابية".

في وقت سابق، أعلنت ​الاستخبارات العسكرية الأوكرانية​، عن "تفجير قطار عسكري للقوات الروسية في منطقة ميليتوبول".

وذكرت في بيان أنّ "القطار المستهدف كان متجها نحو شبه جزيرة القرم ويحمل خزانات وقود وعربات شحن"، موضحة أنّه "تم تعطيل الشريان اللوجستي الرئيسي للروس في الأراضي المحتلة بزابوريزهيا والقرم".

وكان قد توفي سبعة أشخاص على الأقل إثر انهيار جسر على سكة حديد في منطقة روسية قرب الحدود مع ​​أوكرانيا​​، وفق ما أفادت السلطات الروسية.

وأوضحت السلطات الروسية أنه "هناك سبعة قتلى نتيجة انهيار جسر على خط سكة حديد. نُقل ثلاثون ضحية، بينهم طفلان، إلى مستشفيات في منطقة ​بريانسك​".

وأفادت شركة سكك حديد ​​موسكو​​ بأن قطار ركاب انحرف عن مساره "بين كليموف وموسكو بسبب انهيار جسر فوق طريق نتيجة تدخل غير قانوني في عملية النقل".

وأظهرت صور نشرتها السلطات الروسية على الإنترنت جزءا منهارا من الجسر ومركبات قطار متضررة في موقع الحادث، حيث تم نشر فرق إنقاذ طوال الليل.

وتقع منطقة الحادث على بعد نحو 100 كيلومتر من الحدود الأوكرانية.