الشرطة الفرنسية: مقتل شخصَين واعتقال 559 شخصًا خلال احتفالات باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا

قُتِل شخصان واعتُقل 559 شخصا بعدما خرج آلاف من مشجعي باريس سان جرمان إلى شوارع العاصمة الفرنسية باريس للاحتفال بفوز ناديهم بلقب مسابقة دوري ابطال اوروبا للمرة الاولى في تاريخه، وفق ما أعلنت الشرطة الفرنسية.

وبينما احتفل غالبية المشجعين بسلام، أفادت شرطة باريس باندلاع مناوشات بين المشجعين بالقرب من شارع الشانزليزيه في المدينة وملعب بارك دي برانس، حيث تجمع 48 ألف مشجع لمشاهدة فوز باريس سان جرمان على إنتر ميلان الايطالي 5-0 في المباراة النهائية في ميونيخ على شاشات عملاقة.

وأفادت وزارة الداخلية الفرنسية بأنه تم تنفيذ أكثر من 500 عملية توقيف أسفرت عن 320 حالة احتجاز على ذمة التحقيق، بينها 254 في العاصمة.

وأفادت الشرطة بأن شابا يبلغ من العمر 17 عاما قُتل نتيجة طعنة بسكين ليل السبت في مدينة داكس في إقليم لاند، ولا يزال الجاني "فارا" بحسب ما أفادت به النيابة العامة، قبل أن يُعلَن عن مقتل رجل لاحقا.

وقالت القاضية المناوبة لوكالة فرانس برس مؤكدة معلومات نشرتها صحيفة "سود ويست" المحلية "توفي قاصر يبلغ 17 عاما خلال الليل متأثرا بجروحه في مستشفى داكس"، مضيفة "وقع الحادث خلال احتفالات تتويج باريس سان جرمان، لكن لا يمكن تأكيد ما إذا كان هناك ارتباط مباشر أو ما إذا كان الضحية أو الجاني من المشجعين في الوقت الحالي".

وتعرض الشاب للطعن مرات عدة بعد وقت قصير من نهاية المباراة "خلال الاحتفالات"، لكن النيابة أوضحت أنها لا تستطيع تأكيد ما إذا كانت الحادثة مرتبطة بنهائي دوري الأبطال.

وأضافت النيابة أن الشرطة فتحت تحقيقا في جريمة قتل.

وأعلنت الشرطة لاحقا مقتل رجل كان على دراجة نارية في الدائرة الخامسة عشرة من العاصمة باريس صدمته سيارة وتوفي متأثرا بجراحه.

وفي حادث آخر، قالت الشرطة إن سيارة اندفعت باتجاه مشجعين كانوا يحتفلون بفوز سان جرمان في مدينة غرونوبل جنوب شرق ​فرنسا​، ما أسفر عن إصابة أربعة أشخاص، اثنان منهم إصابتهم خطيرة.