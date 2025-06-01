الجيش أعلن عن إجراء تمارين تدريبية في مناطق مختلفة

أعلنت قيادة الجيش، في بيان، أنّه "ستقوم وحدة من الجيش اعتباراً من 2/6/2025 ولغاية 2/7/2025 ضمنًا بإجراء تمارين تدريبية نهارية وليلية في منطقة ​رأس مسقا​، مبنى الهيكلية، مبنى البحصاص، وحقل تدريب مزرعة حنوش - حامات، تتخللها رمايات بالذخيرة الخلبية والحية بواسطة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة".

وعليه، دعت قيادة الجيش المواطنين وأصحاب مراكب الصيد والنزهة، إلى عدم الاقتراب من بقعة التمارين في الزمان والمكان المذكورين أعلاه.