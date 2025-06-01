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"النشرة": تحليق للطيران الحربي الإسرائيلي فوق الجنوب

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"النشرة": تحليق للطيران الحربي الإسرائيلي فوق الجنوب

أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، بأن الطيران الحربي الاسرائيلي حلق فوق أجواء الجنوب وصولًا إلى ​النبطية​.

ولفت مراسل "النشرة" في ​حاصبيا​ إلى أنّه "يسجل في هذا الوقت تحليق للطيران الحربي الاسرائيلي فوق منطقة حاصبيا العرقوب و​مزارع شبعا​ وصولا حتى مرتفعات جبل الشيخ".

ويأتي ذلك، في ظل استمرار ​​الاعتداءات الإسرائيلية​​ على ​​​​لبنان​​​​ بشكل يوميّ، مع استمرار احتلال إسرائيل لعدة نقاط في الجنوب وخرقها المتواصل ل​​اتفاق وقف إطلاق النار​​ منذ التوصل إليه في تشرين الثاني 2024.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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