"النشرة": تحليق للطيران الحربي الإسرائيلي فوق الجنوب

أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، بأن الطيران الحربي الاسرائيلي حلق فوق أجواء الجنوب وصولًا إلى ​النبطية​.

ولفت مراسل "النشرة" في ​حاصبيا​ إلى أنّه "يسجل في هذا الوقت تحليق للطيران الحربي الاسرائيلي فوق منطقة حاصبيا العرقوب و​مزارع شبعا​ وصولا حتى مرتفعات جبل الشيخ".

ويأتي ذلك، في ظل استمرار ​​الاعتداءات الإسرائيلية​​ على ​​​​لبنان​​​​ بشكل يوميّ، مع استمرار احتلال إسرائيل لعدة نقاط في الجنوب وخرقها المتواصل ل​​اتفاق وقف إطلاق النار​​ منذ التوصل إليه في تشرين الثاني 2024.