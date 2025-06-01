الصحة: جريح في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في بيت ليف

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع ل​وزارة الصحة​ العامة، في بيان، عن "إصابة مواطن بجروح في غارة للعدو الإسرائيلي استهدفت سيارة في ​بيت ليف​ قضاء بنت جبيل".

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، بأنّ مسيّرة إسرائيلية استهدفت سيارة في بلدة ​بيت ليف​.

ويأتي ذلك، في ظل استمرار ​​الاعتداءات الإسرائيلية​​ على ​​​لبنان​​​ بشكل يوميّ، مع استمرار احتلال إسرائيل لعدة نقاط في الجنوب وخرقها المتواصل ل​اتفاق وقف إطلاق النار​ منذ التوصل إليه في تشرين الثاني 2024.