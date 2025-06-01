"النشرة": مسيّرة إسرائيلية استهدفت سيارة في بلدة بيت ليف

أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، بأنّ مسيّرة إسرائيلية استهدفت سيارة في بلدة ​بيت ليف​. ويأتي ذلك، في ظل استمرار ​الاعتداءات الإسرائيلية​ على ​​​لبنان​​​ بشكل يوميّ، مع استمرار احتلال إسرائيل لعدة نقاط في الجنوب وخرقها المتواصل ل​اتفاق وقف إطلاق النار​ منذ التوصل إليه في تشرين الثاني 2024.

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