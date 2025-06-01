شكرا لقرائتكم خبر عن الصحفيين تستأنف الورشة التدريبية لأبناء أعضاء النقابة حول مهارات فن الرسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد الرازق الأحد، 01 يونيو 2025 11:48 ص

تستأنف اللجنة الثقافية والفنية بنقابة الصحفيين برئاسة الكاتب الصحفى محمود كامل، الورشة التدريبية لأبناء الصحفيين حول تعلم "مهارات فن الرسم"، وتشمل:- • تعليم مهارات وأسس فن الرسم. • تعليم استخدام ألوان الخشب والفلومستر، والألوان المائية والزيتية. • تعليم مهارات رسم الظل، والنور. • مهارات الرسم، والتلوين على السيراميك، والزجاج والفخار. • مهارات عمل الماكيتات "فن العمارة". • تعليم مهارات الطباعة على الورق والملابس. • مهارات فن الجداريات عن طريق الفسيفساء. • تعليم مهارات معالجات الجرافيك، والخداع البصرى. وتكون الرسوم المستحقة للدورة (200 جنيه) للمستوى الواحد بأسبقية الحجز، ويقوم بالتدريب الزميل الصحفي صفوت أحمد طاهر بمؤسسة "دار الهلال"، ويتم الحجز بإدارة شئون المجلس والأعضاء بالدور الثاني، وتكون جميع الدورات قاصرة على أعضاء نقابة الصحفيين وأسرهم.



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