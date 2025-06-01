شكرا لقرائتكم خبر عن الحرية المصري: "الإخوان" تواصل محاولات زعزعة الاستقرار وتزييف وعي المصريين والان مع تفاصيل الخبر

أدان حزب الحرية المصري، ما تقوم به جماعة الإخوان الإرهابية من محاولات دنيئة تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار، وتزييف وعي المواطنين، وتشويه الإنجازات الوطنية، وذلك عبر منصاتهم الإعلامية المشبوهة وحملاتهم التحريضية الممنهجة المدفوعة بأجندات خارجية معادية، وذلك في ظل ما تشهده الدولة المصرية من تقدم ملحوظ في مختلف المجالات، ومساعي القيادة السياسية الجادة نحو ترسيخ دعائم الاستقرار والتنمية،

وأكد النائب احمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام وعضو مجلس النواب، أن هذه الجماعة، التي لفظها الشعب المصري في 30 يونيو، لا تزال تواصل مخططاتها التخريبية من خلال بث الشائعات، وتزييف الحقائق، وتضليل الرأي العام، في محاولة يائسة للنيل من عزيمة المصريين، وعرقلة مسيرة الدولة نحو البناء والتنمية.

وتابع مهنى، أن الحزب يجدد موقفه الثابت والداعم لمؤسسات الدولة الوطنية – وفي مقدمتها القوات المسلحة والشرطة – في مواجهة الإرهاب والفكر المتطرف، ويدعو جموع الشعب المصري إلى التكاتف و الاصطفاف خلف قيادته السياسية الواعية، وعدم الانسياق وراء الأكاذيب الممنهجة التي تهدف إلى زعزعة الأمن القومي وخلخلة الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.

وثمن مهنى، الجهود الوطنية الصادقة التي تبذلها الدولة في معركة الوعي، ويدعو وسائل الإعلام الوطنية إلى مواصلة دورها في فضح أكاذيب الجماعة الإرهابية وتوعية المواطنين بمخاطر الحرب النفسية والإعلامية التي تُمارس ضد مصر.