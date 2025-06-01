كرامي في ذكرى رشيد كرامي: نحن طلاب عدالة والملفات الداخلية لا يمكن مقاربتها إلا بالحوار

أشار رئيس تيّار "الكرامة" النّائب ​​فيصل كرامي​، في كلمة بذكرى اغتيال رئيس الحكومة الأسبق ​رشيد كرامي​، إلى أنّ "العدو ال​إسرائيل​ي هو من يحتل ويعرقل انطلاق الحوار الوطني بين اللبنانيين من خلال اعتداءاته التي لم تتوقف"، مشددًا على أنّ "الملفات الداخلية في لبنان لا يمكن مقاربتها إلا بالحوار".

ورأى أنّ "الأيام تظهر أن عناوين الإصلاح أكبر من الحكومة الحالية"، مشيرًا إلى أنّ "الاصلاح بحاجة إلى إرادة وقرار".

إلى ذلك، شدد كرامي على "أننا طلاب عدالة"، مؤكدًا أنّه سيسعى في نهج الوحدة الوطنية.