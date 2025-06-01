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كرامي في ذكرى رشيد كرامي: نحن طلاب عدالة والملفات الداخلية لا يمكن مقاربتها إلا بالحوار

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كرامي في ذكرى رشيد كرامي: نحن طلاب عدالة والملفات الداخلية لا يمكن مقاربتها إلا بالحوار

أشار رئيس تيّار "الكرامة" النّائب ​​فيصل كرامي​، في كلمة بذكرى اغتيال رئيس الحكومة الأسبق ​رشيد كرامي​، إلى أنّ "العدو ال​إسرائيل​ي هو من يحتل ويعرقل انطلاق الحوار الوطني بين اللبنانيين من خلال اعتداءاته التي لم تتوقف"، مشددًا على أنّ "الملفات الداخلية في لبنان لا يمكن مقاربتها إلا بالحوار".

ورأى أنّ "الأيام تظهر أن عناوين الإصلاح أكبر من الحكومة الحالية"، مشيرًا إلى أنّ "الاصلاح بحاجة إلى إرادة وقرار".

إلى ذلك، شدد كرامي على "أننا طلاب عدالة"، مؤكدًا أنّه سيسعى في نهج الوحدة الوطنية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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