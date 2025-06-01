شخصيات محليّة استذكرت رشيد كرامي في ذكرى اغتياله

استذكرت شخصيات سياسية واجتماعية محليّة رئيس الحكومة الأسبق ​رشيد كرامي​ في ذكرى اغتياله في 1 حزيران من العام 1987.

بدوره، قال عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم في ذكرى اغتيال كرامي: "ثمانية وثلاثون عاما وما زال حاضرا في الضمير والوجدان، لأنه كان رمزا في الانتماء والهوية ومازال رغم الغياب مثالا لرجل الدولة الذي حمل راية المبادئ والقيم الوطنية والاخلاقية".

وأوضح أنّه "تأتي الذكرى و​لبنان​ أحوج ما يكون الى نهج وقيم استشهاده والتمسك بالوحدة الوطنية ومفاهيمها لمواجهة التحديات والازمات وانقاذ الوطن من براثن الطائفية والمذهبية وما تتركه من سلبيات والتأسيس لوطن العدالة والكفاءة والمساواة والمواطنية الحقيقية. هي المبادئ التي دفع من اجلها حياته ليبقى وطن الوحدة والعروبة واسقاط محاولات التجزئة والتفرقة، فاستحق ان يكون شهيدا لوحدة الوطن، ولذلك خافوا من كبريائه وعنفوانه وصلابته فاسقطوه جسدًا وبقيت القيم التي ناضل من اجلها حية في ضمير كل وطني".

من جانبه، ذكر رئيس الحكومة السابق ​نجيب ميقاتي​ أن السنوات ورشيد كرامي "حاضر في البال والوجدان"، مضيفًا "نستذكره رجل دولة تولى مهمات أساسية حُفرت في التاريخ اللبناني بأحرف الوطنية والشهامة. كما نستذكره زعيما وطنيا لا تزال مواقفه الوطنية في الزمن الصعب خير مثال لما يصون الوطن ويحميه. رحمه الله".