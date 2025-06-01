ابراهيم والصوري وصلا إلى ارمينيا برفقة نقولا ابو فيصل

وصل إلى العاصمة الأرمينية ​يريفان​، راعي أبرشية الفرزل و​زحلة​ و​البقاع​ سيادة المطران ​إبراهيم إبراهيم​، وراعي أبرشية زحلة وبعلبك وتوابعهما سيادة ​المتروبوليت أنطونيوس الصوري​، يرافقهما رئيس تجمع الصناعيين في البقاع نقولا أبو فيصل، والكاهن الأب سلوان الخوري. ووفق بيان من أبرشية الفرزل وزحلة والبقاع، فقد "توجّه إبراهيم والصوري والوفد المرافق إلى النصب التذكاري لشهداء ​المجازر الأرمنية​، حيث وضعوا الورود أمام الشعلة الخالدة، إجلالًا لأرواح الشهداء وتعبيرًا عن وقوفهم إلى جانب الشعب الأرمني في ذاكرته الوطنية ووجعه التاريخي".

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