وصول الرئيس عون إلى مطار بغداد الدولي

وصل رئيس الجمهورية ​جوزاف عون​ والوفد المرافق إلى مطار بغداد الدولي في زيارة رسمية يجريها إلى ​العراق​.

وكان قد غادر رئيس الجمهورية ​جوزاف عون​ بيروت، متوجهًا إلى ​العراق​ تلبية لدعوة رسمية وجهها إليه نظيره العراقي عبد اللطيف رشيد، يرافقه مدير عام الامن العام اللواء ​حسن شقير​ وعدد من المستشارين.

وسيبحث الرئيس عون مع رشيد ورئيس الحكومة العراقي محمد شياع السوداني، العلاقات الثنائية وسبل تطويرها، والتعاون ال​​لبنان​​ي العراقي القائم على مختلف المستويات، اضافة الى الاوضاع على الساحة الاقليمية.