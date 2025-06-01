وصول الرئيس عون إلى مطار بغداد الدولي

وصل رئيس الجمهورية جوزاف عون والوفد المرافق إلى مطار بغداد الدولي في زيارة رسمية يجريها إلى العراق.
وكان قد غادر رئيس الجمهورية جوزاف عون بيروت، متوجهًا إلى العراق تلبية لدعوة رسمية وجهها إليه نظيره العراقي عبد اللطيف رشيد، يرافقه مدير عام الامن العام اللواء حسن شقير وعدد من المستشارين.
وسيبحث الرئيس عون مع رشيد ورئيس الحكومة العراقي محمد شياع السوداني، العلاقات الثنائية وسبل تطويرها، والتعاون اللبناني العراقي القائم على مختلف المستويات، اضافة الى الاوضاع على الساحة الاقليمية.
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