مسؤول روسي: أوكرانيا تخاطر بالبقاء دون سومي وخاركيف وأوديسا ومدن أخرى إذا رفضت التسوية

أشار رئيس لجنة الدفاع في مجلس الدوما الروسي أندريه كارتابولوف، إلى أنّ "أوكرانيا تخاطر بالبقاء دون سومي وخاركيف وأوديسا ومدن أخرى إذا رفضت التسوية".
وفي 30 أيار الماضي، أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أنّ "روسيا ترفض أي وساطة في المحادثات الروسية الأوكرانية وتؤكد على الشكل الثنائي".
وأوضحت أنّ "الوفد الروسي سوف يصل إلى إسطنبول في 2 حزيران مصطحبًا معه مشروع مذكرة ومقترحات أخرى لوقف إطلاق النار".
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها من تركيا إنه يجب على روسيا أولا إرسال مذكرة بشأن رؤيتها لوقف إطلاق النار، قبل عقد جولة جديدة من محادثات السلام.
وأكد سيبيها في كلمته أن الوزير فيدان صديق لأوكرانيا، لافتا إلى الأهمية البالغة للتعاون الاستراتيجي بين أنقرة وكييف.
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