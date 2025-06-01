شكرا لقرائتكم خبر عن 5 عناصر لمعالجة تشوهات اقتصادية واجتماعية سببتها تشريعات الإيجار.. برلمانى والان مع تفاصيل الخبر

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " لإعادة التوازن لعلاقة المؤجر والمستأجر.. 5 عناصر لمعالجة تشوهات اقتصادية واجتماعية سببتها التشريعات الاستثنائية"، استعرض خلاله أحكام دستورية سابقة في تصحيح قوانين الإيجار، وحلول مبتكرة لتوفير بدائل سكنية، و5 مقترحات للخروج من عُنق الزجاجة، حيث يستمر الحديث والتساؤلات حول كل من قانون الإيجار الجديد وقانون الإيجار القديم وآخر الأخبار المتعلقة به، وهو القانون الموصوف بـ"الألغام" الذي مر بالعديد من التعديلات التي تشمل كلا من الوحدات السكنية والوحدات التجارية والإدارية.

يعمل البرلمان في الوقت الحالي على دراسة العديد من المشاريع لتعديل قانون الإيجار القديم بما يحقق الإنصاف بين المالك والمستأجر، فبعد أن كان الإيجار القديم ينص على أحقية المستأجر في البقاء مدى الحياة بالوحدة التي قام باستئجارها وعدم قدرة المالك على رفع سعر الإيجار، كما جاء قانون الإيجار الجديد ليعطي بعض الحرية للمالك والمستأجر فيما يتعلق بمدة الإيجار وسعره – كما ورد في التعديلات المطروحة – فقد أعلنت الحكومة بالتنسيق مع البرلمان عن العمل على تعديلات جديدة في قانون الإيجار القديم تهدف إلى خلق توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، وتأتي هذه التعديلات بعد حكم المحكمة الدستورية العليا.

في التقرير التالى، نلقى الضوء على كيفية إعادة التوازن لعلاقة المؤجر والمستأجر، وذلك بعد أن صدر الحكم التاريخي رقم 11 لسنة 23 قضائية دستورية، الذي قضى بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، هذا القانون كان يرسّخ مبدأ ثبات الأجرة السنوية للأماكن السكنية، فهذا الحكم ليس مجرد قضاء بعدم دستورية نص قانوني، بل إعادة هيكلة لمفهوم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ودعوة صريحة للمشرّع المصري للتدخل، والهدف هو وضع إطار تشريعي جديد يحقق العدالة بين الطرفين، ويعكس المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي شهدها السوق العقاري خلال العقود الماضية، بعد أن تسببت التشريعات الاستثنائية في تشوهات اقتصادية واجتماعية عميقة.

وإليكم التفاصيل كاملة:

لإعادة التوازن لعلاقة المؤجر والمستأجر.. 5 عناصر لمعالجة تشوهات اقتصادية واجتماعية سببتها التشريعات الاستثنائية.. وأحكام دستورية سابقة في تصحيح قوانين الإيجار.. وحلول مبتكرة لتوفير بدائل سكنية.. و5 مقترحات





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