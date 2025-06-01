الاب بعقليني احتفل باختتام الشهر المريمي في دير مار الياس الكنيسة

احتفل دير مار الياس الكنيسة (المتن الأعلى)، باختتام ​الشهر المريمي​ وإضاءة الصَّليب في باحته.

وفي المناسبة، ترأس رئيس الدير ورئيس "​جمعية عدل ورحمة​" الاب الدكتور ​نجيب بعقليني​، الصلاة المريمية وصلاة تبريك الصَّليب المشرف على الوادي الأخضر والبلدات المجاورة.

وركز بعقليني في عظته على "معاني الشهر المريمي وأهمية وجود الصَّليب المشعّ بأنواره"، ومما قال: "تُعلّمنا العذراء مريم الثقة المُطلقة بيسوع ابنها الذي خلَّص البشريَّة من الخطيئة، من على الصَّليب، طالبةً منا أن نجعل من كوكب الأرض واحةَ صلاة وعمل خير، ليحقّ لنا الدخول إلى الفردوس السماوي، حيث مجد يسوع المسيح السماوي، فبنورِه ومجدِه وألوهيَّته، يحفظ ابن الله أمه أم الكنيسة وحامية المسيحيين المؤمنين".

وأضاف: "الصَّليب هو فعل حُبّ وتضحية تجاه الانسان، متى رفعتم ابن الانسان عرفتم أني أنا هو. الصَّليب يحمينا ويُعطينا القوَّة لقول الحقيقة، وتحمُّل المسؤوليَّة الإيمانيَّة المُلقاة على عاتقنا، بشجاعة وقوة، وصبر على احتمال العذابات على أنواعها، لا سيّما في هذا الزمن الصَّعب".

وتابع: "نورُ الصَّليب المُشعّ هو علامةُ حضور الله وحُبّه، وحُبّ المسيح للمؤمنين. هذا النور السَّاطع المُعبِّر عن التزامنا الرصين، يجعل حياتَنا اليوميَّة، تصبُّ في خانة محبَّة إخوتنا وخدمتهم المجانيَّة، زارعين الأمل والرجاء قدر المستطاع".