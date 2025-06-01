الرئيس عون في ذكرى اغتيال رشيد كرامي: أفضل تكريم لذكراه هو أن نتمسك بقيم الحوار والتسامح التي جسدها

اعتبر رئيس الجمهورية ​جوزاف عون​، في ذكرى اغتيال رئيس الحكومة الراحل ​رشيد كرامي​، أنّ هذه الجريمة "لم تستهدف رجل دولة فحسب بل كانت اغتيالا لما كان يمثله من رمز للوحدة الوطنية والحوار البناء، ومثالاً حياً للسياسي المخلص الذي وضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار" .

وأشار إلى أن كرامي "خدم ​لبنان​ بنزاهة وإخلاص، وترأس الحكومة مرات عدة ساعياً دوماً إلى تحقيق الاستقرار والعدالة في ظروف صعبة ومعقدة كان يمر بها لبنان، فاسكت اغتياله صوتاً معتدلاً كان يدعو إلى المصالحة والوحدة، وأطفئ شعلة رجل كرّس حياته لخدمة وطنه"، موضحًا أنّ أفضل تكريم لذكرى رشيد كرامي هو أن "نتمسك بقيم الحوار والتسامح التي جسدها، وأن نعمل معاً من أجل لبنان موحد وقوي، لبنان يستحق تضحيات شهدائه الكبار".