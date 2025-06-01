في صحف اليوم: اجتهادات محلية لبنانية حول مضمون زيارة أورتاغوس

نقلت صحيفة "الديار" عن مصدر مطلع، قوله إنّ "الجهات الرسمية ال​لبنان​ية لم تتبلغ حتى الأمس عن موعد زيارة نائبة المبعوث الأميركي للشرق الأوسط مورغان اورتاغوس، ولم تتحدد مواعيد لقاءاتها مع الرؤساء والمسؤولين اللبنانيين".

وأضاف "هناك معلومات غير مؤكدة عن حصول الزيارة بعد عيد الاضحى (الذي يصادف يوم الجمعة المقبل)، وربما تكون قبله".

وأشار الى أن "ما ستحمله يندرج في اطار المهمة التي بدأتها لمتابعة تنفيذ ​اتفاق وقف النار​ و​القرار 1701​، وكل ما يحكى من تفاصيل هو مجرد تكهنات او تحليلات مبنية على ما صرحت به مؤخرا في الامارات وليس على ما بحثته في زيارتها السابقة مع المسؤولين اللبنانيين".

وحول الكلام على انها ستطرح جدولا زمنيا لتسليم سلاح ​حزب الله​ شمالي الليطاني، قال المصدر "هناك اجتهادات محلية لبنانية سبق ان صدر مثلها قبل الزيارة السابقة، وما يمكن قوله في هذا الخصوص ان ليس هناك معطيات او معلومات ملموسة في هذا الخصوص، وعلينا ان ننتظر ما ستحمله اورتاغوس".

ولفت المصدر الى أنه "على الرغم من بعض الاجواء الملبدة، فإن الاتصالات التي جرت في الايام القليلة الماضية ومنها اجتماعا الرئيس جوزاف عون مع كل من رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام، اكدت على ما كان جرى في زيارات اورتاغوس السابقة على وحدة الموقف الرسمي اللبناني الذي يشدد على التزام لبنان بتنفيذ اتفاق وقف النار والقرار 1701 كاملين، ويجدد المطالبة بتفعيل عمل لجنة المتابعة والضغط على اسرائيل لوقف اعتداءاتها وخروقاتها والانسحاب من الاراضي اللبنانية المحتلة واعادة الاسرى اللبنانيين".

وردًا على سؤال قال المصدر "من الطبيعي ان يعرض المسؤولون اللبنانيون ما قام به الجيش من خطوات وانتشار ودور بازالة سلاح حزب الله جنوبي الليطاني بنسبة بلغت 90 في المئة، وان يؤكد ان استمرار الاحتلال الاسرائيلي لبعض المواقع والتلال يعيق انتشار ودور الجيش اللبناني".

من جهة أخرى علمت "الديار" من مصادر مطلعة ان اللقاء الذي جمع عون وبري في بعبدا مؤخرا تناول الى جانب هذا الموضوع مواضيع وملفات عديدة، ومنها موضوعان اساسيان: اعادة اعمار ما هدمه العدو وتحريك هذا الملف المهم والاساسي، والاجواء المتصلة بالتمديد ل​قوات اليونيفيل​ في الجنوب.

وجدد مصدر مقرب من بري القول لـ"الديار" ان اللقاء كان ممتازا وجيدا. واضاف "هذا اللقاء ليس الاول من نوعه، وجرت العادة عقد لقاءات بين الرئيسين حيث تدعو الحاجة. وبطبيعة الحال فان المرحلة الدقيقة والصعبة التي يمر فيها لبنان تفترض استمرار التشاور بينهما".

وقد اثار حصر المساعدة المالية بالعسكريين موجة من الاستياء في قطاع الموظفين في الادارة العامة الذين كانوا طالبوا بسلسلة رواتب جديدة، وهددوا باللجوء الى خطوات ضاغطة لتحقيق مطالبهم.

وقال مصدر مطلع لـ"الديار" إن هناك اجواء تنذر بتوترات اجتماعية نتيجة هذا الارباك الحاصل في تعاطي الحكومة مع الوضع الاجتماعي وقضية الاجور والرواتب.

وأعرب عن خشيته من تفاقم موجة الاستياء في القطاع الخاص والعام، لا سيما في ظل الضغوط التي يتعرض لها لبنان والتي تؤخر حصوله على الدعم المالي قبل انجاز الاصلاحات المالية والاقتصادية.

في سياق آخر، يعقد غدا الاجتماع الثاني في اطار المفاوضات بين الجانب اللبناني برئاسة وزير المال ياسين جابر ووفد صندوق النقد الدولي بعد الاجتماع الاول الذي عقد اول من امس.

وقال مصدر بارز في الجانب اللبناني المفاوض لـ"الديار" إن هذه الاجتماعات ستستمر حتى الخميس المقبل الذي سيشهد اجتماعا ثالثا بين الجانبين، مشيرا الى ان وفد الصندوق هو وفد موسع ورفيع المستوى ويضم خبراء بمجالات مختلفة، وان اجتماعاته تشمل ايضا جهات عديدة غير الجانب اللبناني المفاوض مثل الهيئات الاقتصادية والمصرفية وسفراء كما حصل مع السفير السعودي وليد البخاري.

وحول النتائج العملية التي تحققت من المفاوضات مع الصندوق حتى الان قال المصدر: "علينا ان نعرف كل جوانب دور صندوق النقد، وهو يقوم بدور المستشار الذي يقدم لنا النصح في كل المجالات مثل موضوع المصارف والاصلاحات المالية وغيرها".

واوضح ان انتهاء الاجتماعات على هذا المستوى الرفيع مع صندوق النقد، لا يعني ان المفاوضات تنتهي الخميس، بل ان التواصل والمتابعة عملية قائمة ومستمرة.

وحول موعد تقديم الصندوق الدعم المالي الموعود، اكتفى المصدر بالقول "عندما يستوفي لبنان كل الشروط".