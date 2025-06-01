الرئيس عون غادر إلى العراق في زيارة يبحث خلالها سبل تطوير العلاقات بين البلدين

غادر رئيس الجمهورية ​جوزاف عون​ بيروت، متوجهًا إلى ​العراق​ تلبية لدعوة رسمية وجهها إليه نظيره العراقي عبد اللطيف رشيد، يرافقه مدير عام الامن العام اللواء ​حسن شقير​ وعدد من المستشارين.

وسيبحث الرئيس عون مع رشيد ورئيس الحكومة العراقي محمد شياع السوداني، العلاقات الثنائية وسبل تطويرها، والتعاون ال​لبنان​ي العراقي القائم على مختلف المستويات، اضافة الى الاوضاع على الساحة الاقليمية.

وفي 20 أيار، أجرى رئيس الجمهورية اتصالا هاتفيا برئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، شكره خلاله على مبادرته بالإعلان عن تقديم مبلغ 20 مليون دولار للبنان مساهمة من الدولة العراقية في مسيرة التعافي في لبنان.

واعتبر الرئيس عون أن "هذه المبادرة تضاف إلى مبادرات مماثلة من العراق تؤكد على عمق العلاقات اللبنانية - العراقية وعلى ما يجمع بين الشعبين اللبناني والعراقي من اواصر الأخوّة والتضامن".