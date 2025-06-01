إصابات في إطلاق نار إسرائيلي على شبان قرب موقع مساعدات أميركية بمحور نتساريم في غزة

أفادت قناة "الجزيرة"، عن سقوط قتيل وعدد من المصابين في ​إطلاق نار إسرائيلي​ على شبان قرب موقع مساعدات أميركية في ​محور نتساريم​ في قطاع ​غزة​.

وهذه هي الحادثة الثانية المشابهة اليوم، ففي وقت سابق، أعلن ​مكتب الإعلام الحكومي في غزة​، في بيان، عن سقوط 26 قتيلا و115 مصابا في ​إطلاق نار إسرائيلي​ على شبان قرب موقع ​مساعدات أميركية​ غرب رفح.

وأوضح أنّ "الاحتلال ارتكب مجزرة جديدة بحق المدنيين المحتشدين في مواقع توزيع المساعدات الإنسانية"، مشيرًا إلى أنّ "ما يجري هو استخدام ممنهج للمساعدات كأداة حرب توظف لابتزاز المدنيين الجوعى"، وقال المكتب إنّ "جريمة الاحتلال الجديدة دليل إضافي على مضيه في تنفيذ خطة إبادة جماعية من خلال التجويع".

وأضاف مكتب الإعلام الحكومي في القطاع "المذبحة التي ارتكبها الاحتلال اليوم جريمة حرب مكتملة الأركان بموجب القانون الدولي".

وطالب المكتب الأمم المتحدة ومجلس الأمن بتحمل مسؤولياتهم القانونية وفتح المعابر فورا دون قيود، كما دعا إلى "تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة على وجه السرعة لتوثيق هذه المجازر".