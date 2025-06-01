ايلون ماسك نفى تقريرا اعلاميا حول تعاطيه المفرط للمخدرات

نفى الملياردير الأميركي ايلون ماسك ما ورد في تقرير اعلامي لصحيفة نيويورك تايمز عن استخدامه الكيتامين ومواد مخدرة أخرى بكثرة العام الماضي خلال الحملات الانتخابية لعام 2024، وقال ماسك إنها الصحيفة تكذب.
وأفادت صحيفة نيويورك تايمز الجمعة بأن ماسك استخدم كمية كبيرة من الكيتامين، وهو مخدر قوي، لدرجة أنه أصيب بمشاكل في المثانة.
وأضافت الصحيفة أن أغنى رجل في العالم تعاطى أيضا حبوب هلوسة إضافة إلى نوع من الفطر يحتوي على مواد مخدرة، والعام الماضي سافر حاملا معه علبة مليئة بالحبوب.
وأشارت إلى أنه ليس معلوما ما ان كان ماسك قد تعاطى المخدرات أثناء ادارته وزارة الكفاءة الحكومية بعد تولي الرئيس الأميركي دونالد ترامب السلطة في كانون الثاني.
وسبق أن اعترف ماسك بتناوله الكيتامين بناء على وصفة لعلاج "حالة ذهنية سلبية"، مشيرا إلى أن هذه المواد أفادته في عمله.
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