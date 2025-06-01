وزير العمل توجه إلى جنيف للمشاركة في مؤتمر العمل الدولي

غادر وزير العمل محمد حيدر بيروت متوجهًا إلى جنيف، على رأس وفد رسمي، للمشاركة في أعمال الدورة الـ113 لمؤتمر العمل الدولي.
ويُرتقب أن يلقي الوزير حيدر كلمة لبنان أمام المؤتمر، يعرض فيها واقع سوق العمل اللبناني في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة، لا سيما في ظل الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على لبنان. كما سيعقد لقاءات مع كل من المدير العام لمنظمة العمل الدولية والمدير العام لمنظمة العمل العربية، ويسلمهما تقريرًا رسميًا يوثق الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية بحق المناطق اللبنانية، وانعكاساتها على سوق العمل وحقوق العمال في لبنان، وفق بيان من وزارة العمل.
ويجري الوزير حيدر سلسلة لقاءات ثنائية مع نظرائه من عدد من الدول العربية والأجنبية، لبحث سبل التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجالات العمل، التدريب المهني، الحماية الاجتماعية، وتنظيم سوق العمل.
ويستقبل الوزير حيدر في مطار جنيف، سفير لبنان لدى الأمم المتحدة سعادة السفير سليم بدورة، إلى جانب أعضاء البعثة اللبنانية في الأمم المتحدة.
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