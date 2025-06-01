شكرا لقرائتكم خبر عن القانون يحدد رسوم جمع القمامة من الوحدات السكنية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

حدد قانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر برقم 202 لسنة 2020، رسوم تقديم خدمة جمع المخلفات من الوحدات السكنية والعقارية، حيث نص علي أن تتولي وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية، بتحصيل هذه الرسوم المقررة.

وحدد القانون تلك الرسوم علي النحو الآتى:

من جنيهين إلي أربعين جنيهًا شهريا بالنسبة للوحدات السكنية.

من ثلاثين جنيهًا إلى مائة جنيه شهريا للوحدات التجارية المستقلة، والوحدات المستخدمة مقار لأنشطة المهن والأعمال الحرة.

بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه شهريا للمنشآت الحكومية، والهيئات العامة، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والمستشفيات، ومنشآت الرعاية الصحية، والمنشآت التعليمية الخاصة.

بما لا يجاوز عشرين ألف جنيه شهريا بالنسبة للمنشآت التجارية والصناعية والسياحية والأراضى الفضاء المستغلة للأنشطة التجارية، والشركات والمبانى الإدارية التابعة للقطاع الخاص، والمراكز التجارية، والفنادق والمنشآت الرياضية، وما يماثلها من منشآت أو أنشطة.

إعفاء دور العبادة من أداء هذا الرسم.

إعفاء المشروعات متناهية الصغر من نصف الرسوم المقررة فى هذه المادة.