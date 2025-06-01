خارجية الصين: أميركا تعد العامل الأساسي في زعزعة السلام والاستقرار في آسيا ويجب ألا تلعب بالنار

نددت وزارة ​الخارجية الصينية​ بتصريحات لوزير الدفاع الأميركي ​بيت هيغسيث​ "شوه فيها صورة الصين وادعى زورا أنها تشكل تهديدا عبر اتهامات وافتراءات".

وأشارت إلى أن "وزير الدفاع الأميركي تجاهل دعوات السلام التي أطلقتها دول المنطقة في آسيا وروج لعقلية الحرب الباردة"، موضحة أن "تصريحات وزير الدفاع الأميركي مليئة بالاستفزازات وتهدف إلى زرع الفتنة والانقسام".

وقالت وزارة الخارجية الصينية: "ندين تصريحات وزير الدفاع الأميركي بشدة وقدمنا احتجاجا قويا إلى ​الولايات المتحدة​"، مشددة على أن "الولايات المتحدة الأميركية دولة هيمنة وتعد العامل الأساسي في زعزعة السلام والاستقرار في منطقة آسيا".

وذكرت أن "واشنطن نشرت أسلحة هجومية في بحر الصين الجنوبي واستمرت في إذكاء التوترات في المنطقة"، مضيفة "قضية تايوان شأن داخلي صيني بحت ولا يحق لأي دولة التدخل فيه"، مشيرة إلى أنه "على واشنطن ألا تتوهم أنها تستطيع استخدام قضية تايوان ورقة ضغط ضدنا ويجب ألا تلعب بالنار".

ويأتي ذلك بعد أن قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث إن بلاده لا تسعى إلى صراع مع الصين، لكنها مستعدة "للقتال والانتصار" إذا فشلت جهود الاحتواء والكبح.

وأضاف هيغسيث في تصريح خلال منتدى حوار شانغريلا الأمني ​​في سنغافورة: "الولايات المتحدة لن تسمح لنفسها بأن يتم إخراجها من منطقة المحيطين الهندي والهادئ ولن تسمح بإخضاع حلفائها وشركائها في المنطقة وترهيبهم".

واعتبر أن الصين "تريد أن تصبح القوة المهيمنة في آسيا"، واتهم بكين أيضا "بتعزيز قوتها العسكرية وزيادة استعدادها لاستخدام القوة المسلحة لتحقيق أهدافها".

ووفقا لوزير الدفاع الأميركي، تبدي الصين "رغبة في تغيير الوضع الراهن في المنطقة جذريا"، وهو أمر لا يمكن للولايات المتحدة "تجاهله".

وشدد هيغسيث على أن "التهديد المنبثق من الصين حقيقي، وقد يصبح وشيكا في أي لحظة".