مقتل سبعة اشخاص في انهيار جسر على سكة حديد في روسيا

توفي سبعة أشخاص على الأقل إثر انهيار جسر على سكة حديد في منطقة روسية قرب الحدود مع ​أوكرانيا​، وفق ما أفادت السلطات الروسية.

وأوضحت السلطات الروسية أنه "هناك سبعة قتلى نتيجة انهيار جسر على خط سكة حديد. نُقل ثلاثون ضحية، بينهم طفلان، إلى مستشفيات في منطقة ​بريانسك​".

وأفادت شركة سكك حديد ​موسكو​ بأن قطار ركاب انحرف عن مساره "بين كليموف وموسكو بسبب انهيار جسر فوق طريق نتيجة تدخل غير قانوني في عملية النقل".

وتظهر صور نشرتها السلطات الروسية على الإنترنت جزءا منهارا من الجسر ومركبات قطار متضررة في موقع الحادث، حيث تم نشر فرق إنقاذ طوال الليل.

وتقع منطقة الحادث على بعد نحو 100 كيلومتر من الحدود الأوكرانية.