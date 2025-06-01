أكسيوس: عمان طرحت على إيران فكرة إنشاء منشأة إقليمية لتخصيب اليورانيوم تحت مراقبة وكالة الطاقة الذرية

نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول أميركي، قوله إن "عمان طرحت على ​إيران​ فكرة إنشاء منشأة إقليمية ل​تخصيب اليورانيوم​ تحت مراقبة وكالة الطاقة الذرية"، وذلك ضمن مقترح أميركي "يسعى لكسر الجمود حول نقطة الخلاف وهي مطالبة إيران بمواصلة التخصيب محليا".

وأفاد موقع "أكسيوس" عن مصدر مطلع، بأن "واشنطن تبنت المقترح العماني وتريد أن تكون المنشأة المشتركة لتخصيب اليورانيوم خارج إيران".

وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن نظيره العماني بدر البوسعيدي زار طهران، لعرض "بنود الاقتراح الأميركي" للاتفاق النووي.

وأضاف عراقجي أن إيران "سترد" على المقترح الأميركي "بشكل مناسب، بما يتماشى مع مبادئ الشعب الإيراني، ومصالحه الوطنية وحقوقه"، في وقت تؤكد فيه إيران على حقها في تخصيب اليورانيوم للطاقة النووية السلمية.

ويأتي ذلك بعد 5 جولات من المحادثات بين واشنطن وطهران بوساطة عمانية، لحل النزاع المستمر منذ عقود حول البرنامج النووي الإيراني.